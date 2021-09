Markten De bitcoin is er al in El Salvador, nu nog voldoende smartphones El Salvador voerde afgelopen dinsdag de bitcoin in als wettig betaalmiddel, naast de dollar. Een eurekamoment voor bitcoinfans, maar Salvadoranen protesteren en aarzelen. 'Er is nieuwsgierigheid, maar tegelijkertijd betaalt het merendeel nog liever met cash omdat ze het simpelweg niet snappen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De bitcoin is er al in El Salvador, nu nog voldoende smartphones Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren