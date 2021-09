Beursblog Live: Evergrande wankelt, beurzen Azië onbestemd De Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande wankelt al enkele dagen, maar staat nog wel overeind. Het concern gaat gebukt onder een schuldenlast van $300 mrd en de kans wordt met de dag kleiner dat schuldeisers dit geld terug gaan krijgen. De invloed die een faillissement van de vastgoedgigant op de Chinese economie, en markten wereldwijd kan hebben, is volgens analisten groter dan gevreesd.

