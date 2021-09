Markten Hoge koersen lokken nieuwe golf beursgangen uit Euronext Amsterdam stevent af op een recordjaar, blijkt uit een inventarisatie van het FD. Tijdens de vorige piek in 2006 leverden elf beursgangen €10,2 mrd op. Dit jaar staat de teller al op €9,1 mrd.

