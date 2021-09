Vastgoed Oprichter Evergrande bouwde imperium dat nu verkruimelt Xu Jiayin bouwde afgelopen decennia als een dolle huizen in China met zijn vastgoedimperium Evergrande. Hij ging letterlijk van ‘rags to riches’, maar dreigt de omgekeerde weg af te leggen nu zijn groeistrategie niet meer houdbaar is.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Oprichter Evergrande bouwde imperium dat nu verkruimelt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren