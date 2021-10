Crypto Torenhoge rentes op cryptomunten hebben torenhoge risico's De rentes die banken bieden zijn al jaren verwaarloosbaar of zelfs negatief, maar in de cryptowereld ontvangen beleggers nog wel massaal rendement. Dat kan oplopen tot in de dubbele cijfers. Maar hoe hoger de rente, hoe hoger het risico inleg kwijt te raken.

