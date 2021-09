Financiële sector Hoe Financiën in haar maag zat met de ongekende Madoff-ponzifraude Claims naar aanleiding van de wereldwijde beleggingsfraude van Bernard Madoff kwamen via Fortis ook op het bordje van het Ministerie van Financiën. Ambtenaren daar waren drukker met het beperken van reputatieschade, dan met terughalen van verdwenen miljarden. Dat blijkt uit interne documenten, die onlangs zijn vrijgeven na een WOB-verzoek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe Financiën in haar maag zat met de ongekende Madoff-ponzifraude Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren