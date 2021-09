Vastgoed China blijft lokken, ondanks Evergrande-perikelen De Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande blijkt een reus op lemen voeten. Hoewel sommige beleggers een Chinese 'Lehman' zien, kunnen vermogensbeheerders het zich niet veroorloven om weg te blijven uit de op een na grootste economie ter wereld.

