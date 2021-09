Markten Nieuwe VEB-voorman Gerben Everts wil alle jonge Europese beleggers bereiken Voormalig AFM-bestuurder Gerben Everts is de opvolger van Paul Koster als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De jurist en accountant wil ook de nieuwe lichting beleggers aanspreken, in goede en slechte tijden. 'Ze zijn nog nooit geconfronteerd met de gure wind die door de markt kan waaien.'

