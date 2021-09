Markten Live: Aziatische beleggers terughoudend Ondanks het verrassend snelle herstel na de corona-uitbraak liggen de economische problemen nog niet achter ons. Verstoringen in de aanbodketen, hoge inflatie en mogelijke nieuwe uitbraken maken de markten onzeker. Op de Aziatische beurzen is het beeld gemengd.

