Beursblog Live: Aziatische beurzen op winst Op het vasteland van China zijn de beurzen donderdag dicht vanwege een nationale feestweek. In andere delen van Azië staan belangrijke aandelenindices op winst na een onrustige handelsdag in Europa woensdag. De snel stijgende energieprijzen, grondstoftekorten, de perikelen rondom het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande en de inflatie-angst zorgden voor volatiliteit. In de VS lijkt een oplossing te zijn gevonden voor het schuldenplafond.

