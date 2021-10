Foto: Erik van 't Woud/ANP

In het kort Levensverzekeraars die klanten niet hebben gewaarschuwd voor productrisico's mogen zich niet verschuilen achter regelgeving uit de jaren negentig.

Dat staat in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

Als het advies wordt overgenomen, is dat hoopgevend voor claimanten in de woekerpolisaffaire.

Claimclubs voor woekerpolishouders hebben nieuwe hoop gekregen na een zwaarwegend advies aan de Hoge Raad. Daarin krijgen ze op een belangrijk punt gelijk: levensverzekeraars die de klant niet hebben gewaarschuwd voor de hoge kosten van het product, mogen zich niet verschuilen achter de slappe regels uit de jaren negentig voor de sector.

Mocht de Hoge Raad dit advies van de advocaat-generaal, dat vrijdag is gepubliceerd, overnemen, dan betekent dat belangrijke nieuwe munitie voor de claimclubs die denken dat verzekeraars nog vele miljarden moeten betalen aan de houders van woekerpolissen. Tot nu toe hebben de claimclubs — waarvan de Vereniging Woekerpolis.nl veruit de actiefste is — weinig successen geboekt met collectieve zaken. Alleen bij individuele zaken was er soms winst voor de klant en verlies voor de verzekeraar.

Maar Woekerpolis.nl heeft een zaak tegen Nationale-Nederlanden (onderdeel van NN Group) doorgezet en principiële vragen laten stellen bij de Hoge Raad. Daarbij kwam ook de kernvraag in de woekerpolisaffaire aan de orde: hebben verzekeraars de klanten voldoende ingelicht over de kosten?

In de jaren negentig en begin deze eeuw zijn ongeveer zeven miljoen van deze producten, die officieel beleggingsverzekeringen heten, verkocht. Pas later bleek dat de meeste voor de klant zeer ongunstig waren door hoge, onvoorziene kosten. Daardoor bleef er maar weinig geld over dat daadwerkelijk werd belegd.

Verzekeraars hebben zich altijd verweerd door te wijzen op de speciale regels die voor de sector zijn opgesteld. In de jaren negentig waren er speciale wetten waarin stond welke informatie moest worden verstrekt. Destijds was het voorschrift om met voorbeeldkapitalen te werken. Dat hebben de meeste verzekeraars ook gedaan en daarmee, zo betogen ze, is de kous af.

'Niet verschuilen'

Maar tientallen jaren later denkt advocaat-generaal bij de Hoge Raad Hartlief daar heel anders over. 'Verzekeraars zijn zelf verantwoordelijk en kunnen zich met betrekking tot informatieverstrekking over hun eigen producten niet achter de regelgevers verschuilen', zo stelt hij.

Bovendien wijst hij er fijntjes op dat de regelgever (de Tweede Kamer) destijds waarschijnlijk veel scherpere regels zou hebben opgesteld, als de verzekeraars aan de Kamerleden hadden verteld welke kosten ze verstopt hadden. 'Het had voor de hand gelegen als levensverzekeraars er bij de regelgevers op hadden aangedrongen dat zoveel mogelijk informatie over kosten' moest worden gegeven, aldus Hartlief.

Wanneer de Hoge Raad, die de adviezen vaak maar niet altijd volgt, oordeelt, is nog niet bekend. Bovendien zegt Hartlief niet precies welke informatie de verzekeraars dan wél hadden moeten geven. Daardoor is de uiteindelijke uitkomst nog ongewis.

Deze zaak speelt in eerste instantie tegen NN. Maar Woekerpolis.nl heeft ook zaken lopen, of in voorbereiding, tegen Aegon, Reaal, ASR en Achmea. Veel van die zaken wachten op de casus NN, de eerste collectieve zaak.