De werknemers van de Financial Conduct Authority, de Britse tegenhanger van de AFM, zijn woedend op hun eigen directie. Aanleiding is het besluit te stoppen met het geven van bonussen.

Volgens de Britse zakenkrant Financial News was het tot nu toe altijd zo dat medewerkers van de beurstoezichthouder ieder jaar een bonus kregen, ook als hun prestaties niet uitmuntend waren. Dat is volgens de baas van de FCA, Nikhil Rathi, geen effectieve manier om het presteren van de toezichthouder te verbeteren. 'Veel van onze doelen lopen veel langer dan een jaar.'

Ook wees hij zijn medewerkers erop dat de FCA een royalere bonusregeling heeft dan de bedrijven waar zij toezicht op houden. Die bedrijven kunnen bonussen van hun werknemers bij later gebleken slechte prestaties namelijk terugvorderen, zo stelt hij.

Falen in toezicht

De FCA staat onder grote politieke druk nadat onafhankelijke onderzoekers vaststelden dat het in twee zaken faalde in zijn toezichtstaken. Bij de ondergang van London Capital & Finance in 2019 verloren beleggers zo'n £237 mln (€280 mln). In datzelfde jaar zorgde de ondergang van het Woodford Equity Income Fund ook voor grote verliezers bij beleggers. Onderzoekers concludeerden dat de FCA te langzaam had gereageerd.

Volgens FCA-voorzitter Rathi moesten de bonussen, jaarlijks gemiddeld £5300 per werknemer en oplopend tot £45.000 voor directieleden, maar helemaal verdwijnen. Wel wil de FCA in ruil daarvoor de salarissen verhogen als ze goed presteren.

Maar de werknemers zijn niet blij met de plannen. Bij een digitale vraag- en antwoordsessie over de nieuwe salarisplannen van de FCA schreef een personeelslid in de voor al zijn collega's zichtbare chat dat de moraal op de werkvloer 'is gedecimeerd'. 'In veertig jaar tijd heb ik nooit in zo'n ongelukkige organisatie gewerkt waar het vertrouwen in het bestuur zo laag was.' 179 medewerkers gaven de boodschap een duimpje omhoog.

Andere medewerkers bleken er ontevreden over dat het bestuur van de FCA ondertussen wel veel geld verdient, meer dan hoge ambtenaren op het ministerie van financiën. 'We hebben nu nog vierduizend medewerkers. Hoeveel zouden dat er zijn over twee jaar?', zo uit een toezichthouder zijn vrees voor een exodus uit de FCA. Medewerkers zijn ondertussen bezig met het opzetten van een vakbond binnen de toezichthouder.