Crypto De 'systeembank' van de cryptowereld kan zomaar omvallen Het cement van de cryptowereld dreigt af te brokkelen. Tether is de dollar onder de cryptomunten en faciliteert een groot deel van de transacties. Maar het bedrijf erachter - officieel wordt het geleid door een Nederlander - opereert roekeloos. Bitcoin mag afgelopen week dan een recordhoogte hebben bereikt, als het mis gaat met tether komt de cryptomarkt grotendeels tot stilstand. Dat kan ook de rest van het financiële systeem raken.

