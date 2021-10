Financiële sector De 'gruwelijke' kanten van het beleggingsspel: van confetti tot copycats Jonge en onervaren beleggers zouden te veel worden beïnvloed door de 'gamification' van beleggingsapps, waarschuwt de Amerikaanse beurswaakhond. Ook de VEB is bezorgd. 'Je komt in de waan dat je veel talent hebt.'

