Crypto Goedgebekte directeur van tether heeft toezichthouders wat uit te leggen Giancarlo Devasini stopte als plastisch chirurg, zijn techconcern ging grotendeels failliet. Maar met de stablecoin tether heeft de Italiaan het gemaakt: Devasini gaat over hét ruilmiddel en hét systeemrisico van de cryptowereld.

