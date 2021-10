Pensioenen 'Olie- en gasbedrijven hebben echt stappen gezet. Maar het is simpelweg niet genoeg' Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen, vanwege de klimaatverandering. 'Er is echt een radicale versnelling nodig', aldus voorzitter Corien Wortmann

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Olie- en gasbedrijven hebben echt stappen gezet. Maar het is simpelweg niet genoeg' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren