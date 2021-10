Banken ING verlegt wilde innovatiekoers naar behoudend pad De grootse innovatieagenda van oud-ceo Ralph Hamers verdwijnt steeds meer uit het zicht bij ING Bank. De begin dit jaar aangestelde innovatiedirecteur Annerie Vreugdenhil stuurt aan op minder experimenten en meer rust. 'We hebben veel klappen opgelopen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ING verlegt wilde innovatiekoers naar behoudend pad Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren