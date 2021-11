Crypto Strijd om het metaversum: kan crypto de virtuele werelden samenbrengen? Met veel bombarie presenteerde Facebook vorige maand het metaversum. Maar onder meer gameontwikkelaars claimen allang virtuele werelden te hebben, en zeggen dat Mark Zuckerberg de macht naar zich toe wil trekken. Een metaversum waarin alle platformen harmonieus in elkaar overlopen, lijkt ver weg.

