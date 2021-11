Beursblog Live: Lagere opening beurs verwacht Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. Verwacht wordt dat het Amerikaanse stelsel van centrale banken bekend zal maken dat het zijn obligatieopkoopprogramma zal terugschroeven. Ondertussen komen er verontrustende geluiden over de Chinese economie, waar het coronavirus weer de kop opsteekt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Lagere opening beurs verwacht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren