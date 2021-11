Financiële sector Hoe het huwelijk tussen BinckBank en Saxo ontaardt in chaos Beleggingen die verdwijnen, rekeningen die op slot gaan en een helpdesk die onbereikbaar is of als stoorzender fungeert. Het overzetten van klantportefeuilles door BinckBank naar het platform van moeder Saxo zorgde de afgelopen maanden voor chaos. Zelfs over een gratis vertrekregeling ontstond onenigheid. 'Mensen voelden zich belazerd.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe het huwelijk tussen BinckBank en Saxo ontaardt in chaos Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren