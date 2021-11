Crypto Vreugdevuur der valuta - moet de brand in het bankbiljet? De toekomst van (contant) geld in het digitale tijdperk is steeds vaker onderwerp van discussie. Twee gerenommeerde economen zetten in recente boeken een aantal scenario’s en argumenten op een rij. Hoofdthema: er zal een permanente rivaliteit tussen publieke en private valuta ontstaan, die verstrekkende gevolgen zal hebben voor de financiële markten en de politiek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Vreugdevuur der valuta - moet de brand in het bankbiljet? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren