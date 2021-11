Markten EU is dicht bij verbod op doorverkopen effectenorders De Europese Commissie wil het doorverkopen van particuliere effectenorders hard aanpakken. Dat blijkt uit uitgelekte voorstellen voor een wetswijziging in handen van het FD. Nederlandse partijen juichen deze ontwikkelingen toe.

