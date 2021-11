Bestuur ‘Hoezo bedrijven lastigvallen? Wij doen gewoon ons werk’ Vanuit hun kantoortje in Londen eisten én kregen Giuseppe Bivona en Marco Taricco het ontslag van de ceo’s van Danone en Hugo Boss. Bedrijven die niet naar de activisten van Bluebell Capital willen luisteren zijn gewaarschuwd.

