Beursblog Live: Vlakke opening beurs voorzien Na de records in het begin van de week lijken beleggers pas op de plaats te maken. De voornaamste aandelenbeurzen in Azië koersen in de min.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Vlakke opening beurs voorzien Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren