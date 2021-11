Beursblog Live: Heropleving pandemie drukt stemming markten Azië Beleggers wereldwijd hebben opnieuw rekening te houden met het coronavirus. De pandemie leek op zijn retour dit jaar, maar een golf nieuwe besmettingen doet de noodzaak van nieuwe, zware overheidsrestricties zoals de thuiswerkplicht weer opleven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Heropleving pandemie drukt stemming markten Azië Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren