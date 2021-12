Zorg Lage beurskoers maakt Philips kwetsbaar Vraag een ceo hoe een bedrijf zich het beste kan beschermen tegen ongewenste avances en hij of zij zal antwoorden: een hoge beurskoers. Dat is geen fijne gedachte voor Philips. De beurskoers van het concern staat zwaar onder druk door wat de slaapapneu-affaire is gaan heten. Die lage koers maakt het bedrijf kwetsbaar voor een overnamepoging.

