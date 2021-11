Beursblog Live: Coronamutatie zet beurzen Azië op verliezen, koersverlies Softbank houdt aan Opnieuw zaait het coronavirus chaos onder beleggers. De toonaangevende indices in Azië staan op verliezen van bijna 3% in Tokio tot ruim 2% in Hong Kong en een ruime procent op het Chinese vasteland. Een nieuwe variant baart zorgen. Ondertussen hebben de autoriteiten in China het taxibedrijf Didi opnieuw op de korrel genomen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Coronamutatie zet beurzen Azië op verliezen, koersverlies Softbank houdt aan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren