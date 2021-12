Beursblog Live: Aziatische beurzen op winst Na een paar dagen vol onrust vanwege de nieuwe coronavariant en een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell, lijkt de rust weer terug te keren. In Azië staan de aandelenbeurzen op winst en ook de voorbeurshandel in Europa voorspelt een positief begin van de dag. De olieprijs stijgt weer, met 3,5%, in afwachting van een OPEC+-vergadering.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Aziatische beurzen op winst Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren