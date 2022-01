Vastgoed Bittere strijd rond Bloemendaalse villa nieuw hoofdstuk in leningendrama Van Lanschot Een veelbesproken verkoop van klantportefeuilles door Van Lanschot is al jaren inzet van juridische procedures. Een rijke ex-cliënt, die vecht om het eigendom van een Bloemendaalse villa, denkt dat tientallen miljoenen schade is te verhalen bij Van Lanschot. 'Deze strijd begint nu pas.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bittere strijd rond Bloemendaalse villa nieuw hoofdstuk in leningendrama Van Lanschot Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren