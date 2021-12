Beursblog Live: AEX-future +1,1%, Midkap-index verder zonder GrandVision ASR Nederland organiseert dinsdag een beleggersdag en het CBS publiceerde de definitieve inflatiecijfers. Vanuit Duitsland komt later op de ochtend de analistenverwachting over de economie naar buiten (ZEW-index). De future op de AEX-index wijst op een flink hogere opening.

