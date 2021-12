Monetair Grote centrale banken staan voor cruciale besluiten Nu economieën weer krachtig herstellen lijkt de tijd rijp om het monetair beleid van lage rentes en grote opkoopprogramma's aan te passen. Of gooien de hoge inflatie en de omikronvariant van het coronavirus roet in het eten? Deze week komen drie van de belangrijkste centrale banken bijeen om het monetair beleid te bespreken. Zes vragen over wat we kunnen verwachten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Grote centrale banken staan voor cruciale besluiten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren