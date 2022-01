Markten 'De rechter had blijkbaar al besloten dat ik schuldig was' Ooit stond Willem Burgers te boek als de koning van de Nederlandse Smallcaps. Tot hij door een voorkenniszaak hard van het podium viel. Na een succesvolle comeback neemt hij — nu echt — afscheid van de financiële wereld en kijkt hij nog één keer terug: 'Barbertje moest hangen.'

