Markten Ook obligatiehandel gaat digitaal Terwijl de wereldwijde handel in aandelen al lang grotendeels op digitale platformen plaatsvindt, bleef de professionele obligatiehandel lang een kwestie van veel bellen met brokers en banken. Maar dat verandert snel.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ook obligatiehandel gaat digitaal Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren