Biotechnologie Koersverliezen drukken Oranje-biotech in mineur Nederlandse bedrijven die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen, kenden in 2021 een moeilijk jaar. Vier biotechbedrijven zagen hun koersen sterk dalen. Dat is terug te zien in de Oranje Biotechindex. Gemiddeld was er nog net een plus, dankzij twee bijzonder goed presterende ondernemingen.

