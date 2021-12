Beursblog Live: Met stijgende aandelenkoersen het jaar uit? Wereldwijd zit de angst voor de omikronvariant van het coronavirus er nog goed in. Ook op de beurs. Elk nieuwsbericht, positief of negatief, bepaalt momenteel de stemming op de aandelenmarkten. De AEX-index start de nieuwe handelsdag rond het slot van maandag, op 797.00 punten. De informatieve koers van de crypto bitcoin daalt, de munt kost nu $49.180.

