Energie 'Politiek' tintje zaait twijfel over groen karakter pensioenbeleggingen Nederlandse Pensioenfondsen reageren afkeurend op het voornemen van beleidsmakers in Brussel om beleggingen in gas- en kernenergie voorlopig als groen te beschouwen. Grote pensioenfondsen ABP en PGGM sluiten zich aan bij de Pensioenfederatie. Die schreef recent het 'oprekken' van groene standaarden te verwerpen. Dat is precies wat er nu gebeurt.

