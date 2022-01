Beursblog Live: AEX speelt met de 800-puntengrens Na enkele minuten handel staat de hoofdgraadmeter van de Amsterdamse effectenbeurs op een winst van 0,40%, op 801,15 punten. Werd vorig jaar nog onder de 800-puntengrens gesloten, het nieuwe jaar lag de openingskoers op 802,50. Beursgerelateerd bedrijfsnieuws is er nog weinig in de eerste dagen van januari. Afgezien van enkele verkoopcijfers druppelen de eerste resultaten pas later binnen, het eerst van Amerikaanse bedrijven. Verder zijn deze week vooral de inkopersmanagersindices (pmi) van belang.

