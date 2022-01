Tech en media Fans blijven aan boord van zinkende Ark van Cathie Wood Techaandelen zijn geen bubbel, stelde rocksterinvesteerder Cathie Wood vorige maand. Bij veel beleggers in haar aandelenfonds zal er toch iets zijn geknapt: zij zagen afgelopen jaar bijna 50% van hun inleg verdampen. Toch blijft Wood uitzonderlijk positieve rendementen beloven, tot verbijstering van velen.

