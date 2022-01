Buitenland Chinese vastgoedsector dreigt bouwers en huishoudens in val mee te slepen De spanningen op de Chinese obligatiemarkt nemen met de dag toe. Terwijl steeds meer vastgoedbedrijven rentebetalingen missen, maken torenhoge rentes het onmogelijk om leningen te herfinancieren. Beleggers vragen zich af in hoeverre de Chinese overheid gaat ingrijpen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Chinese vastgoedsector dreigt bouwers en huishoudens in val mee te slepen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren