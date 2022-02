Financiële sector Cryptogekte vindt zijn weg naar het verdomhoekje van de beurs In coronatijd is de handel op de lokale markt van het Damrak ontploft. Ondanks een gebrek aan zichtbaarheid komen beleggers vaker terecht bij bedrijven met zachte prijsjes en - soms - grote gebreken. Handelaren zien een verband met digitale valuta. 'Jonge gassies zeggen: “Ik wil mórgen rijk zijn.”'

