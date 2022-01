Crypto Dubieuze Nederlandse cryptomunt zelfs voor oplichters geen succes Duizenden beleggers stopten geld in Xpose Protocol, de crypto waarbij bekende (ex-)voetballers als Marc Overmars betrokken zijn. Al snel verdampte $125 mln muntwaarde naar nihil. Wat ging er mis? 'Dit is behoorlijk amateuristisch. Zelfs als ik een oplichter was, zou ik nu boos worden.'

