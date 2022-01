Markten Vluchthavens? Grondstoffen en - echt waar - de spaarrekening Na twee weken beurshandel in 2022 staat de aandelenindex MSCI World op een verlies van 1%. Ook rendementen op goud, bitcoin en de meeste obligaties zijn slecht. Waar moet de belegger het zoeken in tijden van - nu nog - lage rente en hoge inflatie?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Vluchthavens? Grondstoffen en - echt waar - de spaarrekening Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren