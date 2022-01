Beursblog Live: Amerikaanse rente hoger, aandelenbeurzen lager De Aziatische beurzen en de Europese en Amerikaanse futures staan in het rood, nadat de Amerikaanse tienjaarsrente was opgelopen tot het niveau van voor de coronapandemie. Aandelen zijn dit jaar tot nu toe gedaald door dreigende hogere rentes en inflatie. Beleggers richten hun hoop op het aankomende jaarcijferseizoen, dat het sentiment zou kunnen veranderen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Amerikaanse rente hoger, aandelenbeurzen lager Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren