Markten Onenigheid bij beurshandelaren over marktdata Euronext Euronext zou zijn handelssysteem aanpassen om handel met voorkennis te voorkomen. Nu, ruim een jaar later, is dat nog niet volledig gebeurd. Flitshandelaren hebben daardoor een informatievoorsprong, en de discussie hierover zou hebben geleid tot het vertrek van het Amerikaanse Jump Trading bij de Europese branchevereniging van beurshandelaren.

