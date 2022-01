Markten Het angstzweet is terug op de beurs In de coronacrisis gingen de beurskoersen van innovatieve bedrijven als Tesla en ASML meermaals over de kop. Maar nu centrale bankiers de noodsteun afbouwen en rentes verhogen, worden techaandelen gedumpt. Het is lang geleden dat beleggers het zo benauwd kregen als afgelopen week. Raakt de Warren Buffett-methode weer in trek?

