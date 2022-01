Pensioenen

Pensioenfonds PMT: 'Blijven beleggen in fossiel pakt beter uit voor het klimaat dan alles verkopen'

Weggaan of blijven? Sinds pensioenfonds ABP besloot niet meer te beleggen in bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen woedt de discussie volop in de bestuurskamers van de Nederlandse pensioenfondsen. ABP, met afstand het grootste fonds van Nederland, is niet de enige die fossiel de rug toekeert. Maar de nummer drie, metaalpensioenfonds PMT, slaat een heel andere richting in, vertellen werkgeversvoorzitter Terry Troost en Hartwig Liersch, hoofd beleggingen bij PMT.