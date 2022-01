Beursblog Live: Aandelen Azië omhoog, drukke cijferdag op komst Het cijferseizoen is in volle gang en Aziatische aandelen staan weer in de plus. Apple kwam donderdag nabeurs met beter dan verwachte cijfers naar buiten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Live: Aandelen Azië omhoog, drukke cijferdag op komst Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren