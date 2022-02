Markten Bitcoin kopen bij Primera: 'Afghanen mogen bij ons niet pinnen' Verspreid over Nederland staan twintig bitcoinautomaten waar cash kan worden ingewisseld voor crypto. Door aangescherpte antiwitwasregels is het voor exploitanten lastig geworden om voet aan de grond te krijgen. 'Je kunt beter in horloges handelen op de markt.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bitcoin kopen bij Primera: 'Afghanen mogen bij ons niet pinnen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren