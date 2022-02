Markten Opeens zijn groeiaandelen geen groeiaandelen meer Het eens zo gesloten front van technologieaandelen valt uiteen. Facebook krijgt klappen en Amazon stijgt. Beleggers weten door alle hectiek niet meer welk aandeel ze moeten houden. Als ze al iets willen houden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Opeens zijn groeiaandelen geen groeiaandelen meer Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren