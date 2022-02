Crypto Financieel bubbels blazen in een onbekende virtuele wereld Beleggers pompen miljarden in het metaversum, zonder te weten hoe, wanneer en of het tweede leven in een virtuele wereld vorm krijgt. Analisten zijn vol verwachting, maar de komende tien tot twintig jaar moeten nog vele hordes worden genomen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Financieel bubbels blazen in een onbekende virtuele wereld Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren